64-летний монах Супачаи Сутиано из Канчанабури, Таиланд, насмерть избил палкой юного послушника. Девятилетний Ваттанапол Сизавад помешал коллективной молитве, чем привёл в ярость своего наставника, сообщает Daily Mail.
Трагический инцидент произошёл в буддистском монастыре Канчанабури. Во время коллективной молитвы девятилетний Ваттанапол Сизавад стал вести себя шумно и отвлекать других послушников. Это взбесило монаха Супачаи Сутиано, который избил ребёнка бамбуковой палкой и ударил его головой о колонну, пишет life.ru.
В результате нападения мальчик впал в кому и спустя несколько дней скончался в местной больнице. Сразу после избиения Супачаи Сутиано был арестован, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве.
Отметим, что ранее Супачаи Сутиано уже избивал мальчика за плохое поведение. Мать послушника Сукунья Тунхим знала о происходящем, однако никак не повлияла на ситуацию. Теперь женщина сообщила местным СМИ, что никогда не простит убийц сына.
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Побольше решительности и сосредоточенности.
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