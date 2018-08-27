Монах насмерть забил палкой послушника за то, что тот сорвал молитву

64-летний монах Супачаи Сутиано из Канчанабури, Таиланд, насмерть избил палкой юного послушника. Девятилетний Ваттанапол Сизавад помешал коллективной молитве, чем привёл в ярость своего наставника, сообщает Daily Mail.

Трагический инцидент произошёл в буддистском монастыре Канчанабури. Во время коллективной молитвы девятилетний Ваттанапол Сизавад стал вести себя шумно и отвлекать других послушников. Это взбесило монаха Супачаи Сутиано, который избил ребёнка бамбуковой палкой и ударил его головой о колонну, пишет life.ru.

В результате нападения мальчик впал в кому и спустя несколько дней скончался в местной больнице. Сразу после избиения Супачаи Сутиано был арестован, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

Отметим, что ранее Супачаи Сутиано уже избивал мальчика за плохое поведение. Мать послушника Сукунья Тунхим знала о происходящем, однако никак не повлияла на ситуацию. Теперь женщина сообщила местным СМИ, что никогда не простит убийц сына.