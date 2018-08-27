В Telegram появилась возможность скачать все свои данные

Telegram разрешил пользователям скачивать все свои данные. Судя по всему, это связано с регламентом Евросоюза по защите данных.

В обновлённом приложении Telegram Desktop появилась возможность скачать все свои данные (переписка, фотографии и прочее) на компьютер. Для этого нужно зайти в настройки мессенджера и выбрать опцию "Экспортировать данные". Вся информация будет сохранена, например, в файле HTML, пишет life.ru.

Функция пока доступна только в приложении Telegram Desktop для компьютера — втором официальном клиенте мессенджера. Из соображений безопасности, Telegram может не сразу выдать все данные, предложив повторить запрос через сутки.

Судя по всему, мессенджер Павла Дурова добавил новую функцию по требованию Евросоюза. Ранее регламенту ЕС по защите данных (GDPR) повиновались другие компании, например, Apple.