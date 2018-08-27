Звезда "Властелина колец" сыграет в новых "Звёздных войнах"

В сети появилась информация о том, что в новом эпизоде "Звёздных войн" сыграет Доминик Монаган. До этого актёр играл в фильме "Властелин колец" и сериале "Остаться в живых".

Сообщается, что актёр уже принял участие в съёмках девятого эпизода "Звёздных войн". У фильма пока нет названия, пишет life.ru.

Напомним, режиссёр ленты — Джей Джей Абрамс. Он уже работал с актёром — над сериалом "Остаться в живых". Также Монаган снимался в "Людях Икс: Начало. Росомаха". Премьера новых "Звёздных войн" запланирована на 2019 год.