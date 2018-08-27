Uber начнёт предлагать электросамокат или велосипед вместо авто

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания меняет стратегию развития и вскоре начнёт предлагать своим клиентам заменить автомобиль поездкой на электросамокате или велосипеде. В час пик и для небольшого расстояния это намного удобнее и быстрее, рассказал он газете The Financial Times.

Uber прогнозирует, что своей ставкой на велосипеды может временно лишиться части доходов, но в итоге она от этого только выиграет, пишет life.ru.

— Верх неэффективности — это когда в час пик кусок металла, весящий тонну, везёт одного человека какие-то 10 кварталов. У нас есть возможность влиять на поведение таким образом, что наши пользователи только выиграют. Выиграют и города. В краткосрочной перспективе, возможно, мы не выиграем финансово, но, если мыслить стратегически, на долгую перспективу, думаю, это как раз то, что нам нужно, — заявил Хосровшахи.

Нововведение скорректирует заказы по длине автомобильных поездок в сторону увеличения, так что водители Uber будут больше зарабатывать.

Ставка на персональный электрический транспорт закономерна, весной этого года компания Uber приобрела американский сервис проката электрических велосипедов Jump Bikes.