Голоса заставили жителя Липецка заварить дверь соседей

Житель Липецка заварил дверь соседей по приказу неизвестных голосов. Как сообщают местные СМИ, инцидент в одном из домов на Юбилейной улице города произошёл накануне утром.

Жильцов квартир на пятом этаже разбудили звуки работающего сварочного аппарата. Пожилая женщина вышла на лестничную площадку и увидела там соседа из квартиры на четвёртом этаже, который заваривал чужую входную дверь. Когда она спросила о причинах подобных действий, мужчина сказал, что так поступить ему велели голоса, пишет life.ru.

Те же голоса приказали мужчине заварить и свою дверь, однако он этого не смог сделать по причине того, что она деревянная. Мужчину доставили в полицию, где он пообещал не пользоваться больше сварочным аппаратом.