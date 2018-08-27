В Затоке задержали туриста, приехавшего на отдых с наркотиками

В Одесской области задержали туриста за незаконное хранение наркотических веществ.

Как сообщили украинские правоохранители, 29-летний житель соседней страны привез с собой на отдых в Затоку партию таблеток экстази.

Молодого человека остановили около одной из местных баз отдыха. В ходе досмотра у него обнаружили полиэтиленовый пакет с таблетками, похожими на экстази. Их передали на экспертизу.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Расследование продолжается.