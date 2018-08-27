Меган Маркл и принц Гарри завели собаку

Принц Гарри и Меган Маркл завели собаку. Как сообщает портал "Дни.ру", герцогиня Суссекская давно любит собак, а раньше у неё жили два пса — Гай и Богарт.

Переехав в Англию, ей пришлось оставить питомцев у друзей в Торонто, так как животные бы не перенесли столь длительного перелёта, пишет life.ru.

По данным британских СМИ, теперь в Кенсингтонском дворце будет проживать лабрадор. Возраст собаки пока не известен. Предполагается, что пара могла взять питомца в благотворительном фонде.