Ученые выяснили, как диета влияет на настроение мужчин и женщин

На настроение мужчин и женщин по-разному влияют диеты с разным количеством нутриентов — веществ, которые необходимы организму для жизни и роста. Результаты такого исследования опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.

— Женщинам нужен более разнообразный набор нутриентов для того, чтобы поддерживать настроение на высоком уровне, тогда как для мужчин этого не требуется, — рассказала нейрофизиолог Лина Бегдаче из Университета Бингхэмтона в Нью-Йорке.

Специалист добавила, что в привычной диете современного человека много калорий, но мало нутриентов. Это может объяснять, почему женщины чаще переживают депрессию и тревожные состояния, передает life.ru.

Также отмечается, что западная диета делает мужчин более беспокойными, а средиземноморская кухня вызывает хорошее настроение у женщин.