В Австралии задержали мигрантов, высадившихся в тропическом лесу

Полиция Австралии задержала группу предполагаемых мигрантов, высадившихся на северо-восточном побережье страны в районе, населенном крокодилами и ядовитыми змеями, пишет газета Sydney Morning Herald.

Судно с беженцами село на мель в тропическом лесу Даинтри в штате Квинсленд, после чего его пассажиры и экипаж попытались скрыться. Глава МВД Питер Даттон заявил, что речь идет о первом судне с незаконными мигрантами, которое достигло Австралии за 1400 дней, передает РИА Новости.

"Сотрудники пограничной охраны задержали 15 человек в соответствии с законами Австралии", — сообщил министр полиции Квинсленда Марк Райан. По предварительным данным, все задержанные являются гражданами Вьетнама. Продолжаются поиски еще двух человек, скрывшихся в лесу, в том числе капитана судна.