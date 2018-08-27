Джеймс Петтит: Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Молдовы

Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Молдовы в его чаяниях к лучшей жизни, честным выборам, к чуткому к потребностям граждан правительству, а также к прозрачной и независимой судебной системе. Такое обращение сделал посол США в Молдове Джеймс Петтит в День Независимости Республики Молдова.

Джеймс Петтит отмечает, что его мандат посла в Республике Молдова заканчивается. В течение трех лет нахождения в Молдове встретил людей из всех областей, которые вдохновляют других и работают ради лучшего будущего, передает IPN.



„Соединенные Штаты всегда будут оставаться надежным партнером для Молдовы и хорошим другом для ее граждан, и я уверен, что наши сильные отношения продолжатся. От имени Посольства США желаю всем счастливых праздников. Желаю долгих лет!”,- отметил посол.



Сегодня Республика Молдова отмечает 27 лет со дня провозглашения независимости страны.







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