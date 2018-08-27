Семь детей появились на свет в столичном роддоме в день празднования 27-летия независимости страны

В первой столичной клинической больнице в первой половине праздничного дня на свет появились семь детей. По словам врачей, три девочки и четыре мальчика родились здоровыми и чувствуют себя хорошо.

У Марии Пырву из Каушанского района сын родился весом более четырех килограммов. Это ее первый ребенок, и теперь 27 августа будет в ее семье двойным праздником.

"По нашим расчётам, он должен был родится в другой день. Но раз получилось так, мы этому очень рады. Будем отмечать каждый год этот двойной праздник. "

А у Инны Филипенко на свет появилась четвертая девочка.

"В муниципальной клинической больнице №1 родились семь здоровых и красивых детей. Мамы новорождённых чувствуют себя хорошо", - сказала врач первой клинической больницы Лилиана Спыну.

В прошлом году в День независимости Молдовы в этой больнице родились 20 детей.





