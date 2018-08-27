Моника Бабук: Оптимизация школ стала негативным опытом для нашей системы образования

Оптимизация школ стала негативным опытом для нашей системы образования. Дети, которых перевели в другие школы, стали хуже учиться, а педагоги остались без работы. Об этом говорила гость программы Replica на Prime TV министр образования Моника Бабук.

"У девяти с половиной тысяч детей, которых перевели в другие школы, оценки были ниже, чем у их сверстников. Кроме того, из 1200 педагогов, которых коснулся этот процесс, 36% не смогли больше устроиться по профессии", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Глава минобразования заявила, что менять систему образования будут иным путем, например, разрабатывая систему поощрения для молодых специалистов.

"Пособие для молодых педагогов вырастет в три раза, с 45-ти до 120 тысяч леев. Мы, наконец, сможем внедрить положения из Кодекса об образовании о выплате педагогам единовременных пособий, которые пойдут на покупку методического материала", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Кроме того, Моника Бабук сообщила, что осенью согласно новому закону, зарплаты педагогов существенно вырастут.

"Следующий шаг, самый важный - это единый закон о зарплате, революционный документ, который уже разработан в министерстве финансов и который изменит концепцию начисления зарплат, в целом, по стране", - отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

В 2012 году средняя зарплата учителя составляла 3400 леев. В 2018-ом, за два года работы правительства Павла Филипа, педагоги стали получать в среднем 5600 леев.