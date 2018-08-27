Как в 43 года выглядеть на 20? Тайка поделилась секретами вечной молодости

Дизайнер одежды из Тайваня Lure Hsu прославилась в Instagram благодаря своей нестареющей красоте. Создается впечатление, что 43-летняя женщина нашла секрет вечной молодости. В интервью Taiwan’s Friday magazine она объяснила, что все дело в генетике, а также отказе от мяса и приеме витаминов.

Женщина среднего возраста предположила, что большинство проблем с кожей можно решить путем частого увлажнения. Она демонстрирует некоторые из любимых брендов своим подписчикам в Instagram. У нее 715 тысяч читателей, передает 360tv.

Солнце «сушит ее кожу и делает ее более жесткой», считает Hsu. В стремлении бороться сего воздействием 43-летняя женщина всегда применяет солнцезащитный крем перед тем, как выйти на улицу. А чтобы «подкормить» кожу изнутри, она постоянно принимает витамин C и коллаген.

Также интернет-звезда утверждает, что кофе по утрам «будит ее кожу», но никогда не пьет его с сахаром.

Тайка избегает жирной пищи любой ценой, вместо этого употребляя фрукты и овощи. Женщина вообще не ест мясо.

Немалую роль в ее жизни играет и спорт. Три раза в неделю она непременно посещает тренажерный зал.

Lure владеет одноименной маркой одежды в Тайване, в ассортименте которой представлено множество опрятных свитеров и крошечных мини-юбок, которые она регулярно выкладывает в социальных сетях.