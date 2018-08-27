Дом престарелых для геев появится в Испании

Первый в мире государственный дом престарелых для гомосексуалистов откроется в испанском Мадриде к концу этого года, сообщает The Mirror. Учреждение, рассчитанное на 66 человек, будет финансировать городское правительство.

Идея пришла в голову 70-летнему Федерико Арментеросу, который регулярно был объектом издевок со стороны соседей. Они не хотели делить с ним комнату и называли «педиком». В итоге пожилой мужчина превратился в изгоя и старался лишний раз не попадаться никому на глаза, передает 360tv.

Арментерос потратил почти восемь лет на то, чтобы воплотить в жизнь свой замысел. Для этого он, в частности, основал специальный фонд, который будет управлять заведением. Несмотря на то, что учреждение рассчитано на геев, рады здесь будут абсолютно всем.

«Есть люди, которые, дожив до 80-летнего возраста, не знали, что такое свобода сексуальной ориентации. Закон, отменяющий уголовное наказание за однополые отношения, был принят в Испании лишь в 2005 году. Нужно было что-то сделать, чтобы эти люди смогли прожить свои последние дни с максимальным комфортом», — сказал Арментерос.