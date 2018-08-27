Facebook напугал американцев нападением "пауков-убийц"

Пользователи "Фейсбука" из США были напуганы атакой смертельного паука. Впоследствии выяснилось, что насекомое неопасно, а фейк распространили тролли, передаёт Gizmodo.

Предупреждения о нападении опасного паука Dysdera crocata начали появляться в соцсети в 20-х числа августа. В постах сообщалось об атаке насекомых на жителей штатов Западная Вирджиния, Теннесси и Миссисипи. Утверждалось, что животное крайне опасно и его укус может обернуться немедленной смертью, пишет life.ru.

Публикация стала очень популярной и дошла даже до некоторых СМИ, пока на неё не обратили внимание эксперты. По словам специалистов, авторы поста намеренно использовали увеличенное изображение насекомого (его настоящая величина — около 15 мм) и переврали факты. Паук Dysdera crocata действительно существует, но его яд не опасен для человека. Укус паука ощущается примерно так же, как укус комара.

Эксперты посоветовали пользователям Сети проверять фейки — искать информацию в Интернете или хотя бы читать "Википедию". Специалисты заметили, что популярность поста доказывает подсознательную любовь людей к жареным фактам и латентную арахнофобию (боязнь пауков).