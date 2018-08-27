Xiaomi выпустила самый важный аксессуар для школы за $3

В преддверии 1 сентября Xiaomi выпустила пенал под названием Echo Stationery Storage Box. Аксессуар представляет из себя обычную коробку для небольших предметов, передаёт iXBT.

Пенал имеет небольшие габариты (19,5 x 6,7 x 3 см) и предназначен для хранения как школьных принадлежностей, так и аксессуаров для смартфона. Echo Stationery Storage Box изготовлен из полипропилена, который невосприимчив к появлению царапин и трещин пишет life.ru.

Фото: ChinaHao

Пенал будет предлагаться в разных цветах, также есть прозрачная версия аксессуара. Стоимость Echo Stationery Storage Box составит около трёх долларов (примерно 200 рублей), в ближайшее время он появится в продаже.