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Ученые открыли два новых вида животных, у которых есть бабушки
// фото: РИА Новости / Антон Денисов
15:35, 27 Aug 2018
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Киты-белухи и нарвалы попали в элитный клуб млекопитающих, чьи самки отказываются от размножения и становятся "бабушками" ради воспитания потомства своих дочерей. Об этом пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Нам крайне тяжело понять, как возникли современные поведенческие инстинкты людей, так как мы живем в изоляции от природы уже очень долгое время. Наблюдения за другими видами животных, такими, как эти киты, поможет нам понять, как появилась необычная репродуктивная стратегия — "институт" бабушек", — заявил Даррен Крофт из университета Эксетера (Великобритания).

Считается, что большинство животных сохраняет способность к размножению на протяжении всей своей взрослой жизни. Бесплодные пожилые особи не несут пользы для популяции, в силу чего продолжительность жизни большинства млекопитающих ограничена сроками их фертильности. Существуют и исключения из этого правила – люди, косатки и дельфины-гринды, отмечает РИА Новости.

На настоящий момент антропологи объясняют существование пожилых людей так называемой "гипотезой бабушки". В соответствии с этой теорией, пожилые женщины прекращают размножаться по эволюционным причинам — помогая своим дочерям выращивать и воспитывать детей, бабушка тем самым увеличивает шансы на дальнейшую передачу своих генов. Антропологи нашли подтверждения этой теории в популяциях африканцев, застрявших в первобытно-общинном строе.

Год назад Крофт и его коллеги раскрыли причины того, почему косатки становятся бабушками – они защищают своих взрослых дочерей от излишней конкуренции внутри их собственной "семьи", не мешая, а помогая им воспитывать внуков и правнуков.

"По мере старения самки, в ее группе появляется все больше и больше родственников — ее детей, внуков и правнуков. Это означает, что если она продолжает производить потомство, то тогда они будут конкурировать с ее внуками и правнуками за еду, уменьшая коллективные шансы на то, что выживет вся группа. Поэтому, с эволюционной точки зрения, пожилым самкам выгоднее отказаться от размножения и учить молодняк искать еду", — объясняет Сэм Эллис, коллега Крофта.

Руководствуясь этой идеей, океанологи проанализировали то, как устроены семьи и как ведут себя яичники других зубатых китов. Оказалось, что сразу три вида этих млекопитающих – уже известные ученым гринды, а также белухи и нарвалы – тоже выработали "институт бабушек".

В пользу этого говорит то, что к 35-40 году жизни число полноценных "заготовок" яйцеклеток в яичниках этих двух видов китов падает до почти полного нуля, заметно быстрее, чем у самых близких родичей. Вдобавок, и белухи, и нарвалы живут в больших семьях с преобладанием самок и молодняка, что сближает их с людьми и косатками, и отличает от многих других китов.

Подобное открытие, как считает Крофт, усиливает позиции "гипотезы бабушки" и дает ученым больше возможностей для изучения того, как наши предки могли перейти к подобному образу жизни в далеком прошлом.

К примеру, некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Предки и ближайшие родичи всех этих трех видов китов не пользуются "институтом бабушек", что означает, что эти животные самостоятельно "изобрели" подобную стратегию выживания во время их раздельной эволюции. Это, в свою очередь, говорит о том, что бабушки могут встречаться в животном мире чаще, чем мы считаем сегодня, заключают авторы статьи.




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