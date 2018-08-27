Создатели очередной финансовой пирамиды ограбили россиян на миллиард рублей

В Пензенской области арестованы четверо подозреваемых в создании финансовой пирамиды, которые нанесли ущерб россиянам на один миллиард рублей.

"В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела", - цитирует РИА "Новости" официального представителя МВД России Ирину Волк.

Участники пирамиды, как выяснила полиция, с 2012 года размещали рекламу в СМИ, стараясь привлечь деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов. По предварительным данным, число пострадавших превышает три тысячи человек.

Злоумышленники обещали вкладчикам инвестировать их сбережения в проекты, связанные с рынком недвижимости. По словам Волк, выплачивали так называемые дивиденды за счет поступления средств от новых клиентов. Мошенники завели шесть филиалов своей "организации" в разных городах, общий центр управления находился в Пензе, передает newsru.com.

Правоохранители провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе, в процессе оперативных мероприятий они изъяли предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".



