В "Инстаграме" появятся паблики

"Инстаграм" станет ещё больше похож на "Фейсбук". Представители соцсети сообщили, что тестируют функцию сообществ, передаёт FoneArena.

По словам представителей "Инстаграма", в соцсети появятся сообщества по интересам. В первую очередь соцсеть позволит организовать паблики для учащихся школ и студентов вузов. Указав информацию о своём образовании, пользователь сможет состоять в специальных группах, где может делиться своими фотографиями и видео, и переписываться с друзьями, пишет life.ru.

Эксперты считают, что развитием формата "сториз" (позаимствованного у Snapchat) и сообществ "Инстаграм" намерен привлечь молодую аудиторию.