Фанат ворвался на сцену во время выступления Бейонсе

Поклонник ворвался на сцену во время выступления Бейонсе и ее супруга Джей Зи в Атланте.

26-летний Энтони Чарльз Томас Максвелл забежал на сцену, приблизился к Джей Зи, чем вызвал панику среди аудитории. Танцоры бросились к возмутителю спокойствия, и Энтони устремился за кулисы.

На место происшествия прибыла полиция, и Максвеллу было выписано предупреждение. Арестовывать молодого человека не стали. Источник в полиции утверждал, что Энтони смог вступить в контакт с Джей Зи, однако музыкант не пострадал. До Бейонсе активный поклонник добраться не смог.

Сейчас Бейонсе и Джей Зи находятся в гастрольном туре On the Run II. Как рассказал представитель певицы, на ее график выступлений случившееся не повлияет, передает Газета.ру.