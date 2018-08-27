Количество погибших при ДТП с автобусом в Болгарии увеличилось до 17 человек

Количество погибших в ДТП с участием туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 17 человек. Как сообщила прокуратура, в ночь на понедельник в больнице скончался один из раненых при аварии.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 21 пострадавшем, отмечает ТАСС,

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения водителю туристического автобуса, который превысил скорость и не справился с управлением, он задержан на 72 часа. Расследование происшествия ведет национальная следственная служба.

Инцидент произошел в субботу в районе Искырского дефиле, недалеко от города Своге, когда в условиях плохой видимости и в сильный дождь автобус, в котором находились члены клуба пенсионеров из села Световрачена в окрестностях Софии и водитель, ударил три легковых автомобиля, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 метров.