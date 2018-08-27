Актрису "Сплетницы" попросили уволить саму себя за плохой вкус

Фотомодель и актриса американского сериала "Сплетница" Блейк Лайвли опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок в клетчатом брючном костюме в субботу, 25 августа.

"Кто-нибудь собирается на пикник? Я возьму скатерть", — сострила она в описании к посту. Большинство поклонников засыпали Лайвли комплиментами, однако одному из них не понравилась одежда актрисы.

Фото: Instagram/blakelively

"Я говорю это со всей любовью и уважением. Пожалуйста, найми стилиста или уволь того, который сейчас с тобой работает", — говорилось в комментарии.

"Спасибо за ваши советы, сэр Алас. Я уже много раз пыталась уволить Блейк Лайвли. Но эта стерва возвращается снова и снова. Она никогда не оставит меня в покое", — отшутилась актриса.

По информации издания Footwear News, 31-летняя Лайвли доверяет только собственному вкусу, чтобы самой "контролировать все аспекты и большое эго".