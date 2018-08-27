Оптическая иллюзия с подменой рук захватила интернет

Пользователь сети под ником @kay_dera запустила новый флешмоб, продемонстрировав на своей странице в Twitter трюк со сменой рук.

«Давайте посмотрим, как далеко это зайдет», — написала @kay_dera в описании под видео. Сначала девушка выставила перед камерой ладонь одной руки. Затем пальцами второй ладони она обхватила первую. После этого автор ролика быстро согнула и выпрямила руки: у зрителей создалось впечатление, что ладони поменялись местами, однако девушка просто изменила положения пальцев на обеих руках, пишет lenta.ru.

За два дня ролик собрал три миллиона просмотров, 30 тысяч репостов и 80 тысяч комментариев. Другие пользователи сети решили повторить трюк девушки на своих страницах в Twitter.