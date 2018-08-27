Андриан Канду: последние митинги, организованные ЛДПМ, ПДС и ППДП являются предвыборными акциями

Последние митинги, организованные ЛДПМ, ПДС и ППДП, являются предвыборными акциями, - считает председатель парламента Андриан Канду. По его мнению, они не должны омрачать День независимости Республики Молдова.

«Демократично проводить демонстрации, но попытка дестабилизировать ситуацию во время национального праздника страны, - это выше всякого понимания», - заявил Канду.

«То, что сегодня утром попытались продемонстрировать 20-30 человек, не беспокоясь о сотнях тысяч граждан, которые смотрят на День независимости по-другому, неприемлемо. Я рад, что в итоге тем, кто сегодня пытался дестабилизировать ситуацию, это не удалось, а власти сделали свою работу », - сказал Андриан Канду.

Спикер считает, что сотрудники полиции действовали в рамках закона.

«Мы видели, что вмешательство полиции было корректным, не было жертв, не применялись специальное оборудование, газ и другие спецсредства. В итоге, этих 20-30 человек, которые пытались захватить Штефана чел Маре, абстрактно говоря, вернули в рамки закона », - заключил председатель парламента