Залечили до смерти: в Волгограде врачи переломали кости больному мальчику

Следователи в Волгограде изучают обстоятельства смерти 10-летнего мальчика. Ребенок умер после того, как его выписали из больницы. Родители настаивают, что врачи не ухаживали за ним должным образом. Мальчик лечился от пневмонии, но в итоге получил переломы и черепно-мозговую травму.

В три месяца Степану Тарасову поставили страшный диагноз: органическое поражение центральной нервной системы. Мальчик отставал в развитии, только благодаря курсам реабилитации начал ходить и говорить. Тогда родители не могли предположить, что главные трудности впереди. В 5 лет у Стёпы появились новые симптомы. Врачи волжской больницы были уверены, что это ОРВИ, и проглядели пневмонию.



Начались осложнения. Стёпа не вставал, не разговаривал, не мог самостоятельно есть, у него ослабли кости, в легких накапливалась жидкость. Раз в три месяца он попадал в больницу с температурой. Тогда семья уже переехала в Волгоград, и мальчика увозили в 21-ю инфекционную клинику. Но и здесь, как считает мать, врачи не выполняли свою работу как следует: "Когда смотришь, можно через щелочку видеть, как за твоим ребенком ухаживают. Через эти щелочки я видела, как моего ребенка брали за руку, за ногу и носили.Когда я обратилась к врачам с тем, что они к моему ребенку относятся не так, как нужно, они стали завешивать простыней".



В первый раз Стёпу выписали с вывихом бедра. Тогда родители не стали поднимать шум. Когда мальчик попал сюда снова уже в 10 лет и несколько дней лежал в реанимации, матери сообщили о переломах ноги и шейки бедра, передает ntv.ru.



Олеся Тарасова, уверенная, что всему виной небрежное отношение врачей, обратилась в Следственный комитет. Было возбуждено сразу два уголовных дела: по факту не выявленной вовремя пневмонии и двух переломов. В медицинские учреждения Волжского и Волгограда нагрянули с проверкой.



Стёпа все это время был дома: его выписали, заверяя, что состояние стабильно. Последние четыре месяца своей жизни мальчик почти не спал: кости после переломов плохо срастались, и ребенка мучили сильные боли. В итоге мальчик умер — не выдержало сердце. Результаты вскрытия повергли родителей в шок: кроме двух переломов, патологоанатом зафиксировал травму черепа.



Главный врач больницы, где, по мнению Тарасовых, их сыну и нанесли увечья, причастность медперсонала — отрицает. Однако после проверки стало ясно, что следователи с этим не согласны. Они нашли основания для возбуждения двух уголовных дел — по статьям "Халатность" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".