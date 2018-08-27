В Одесской области повесилась беременная девушка-подросток

В Одесской области покончила жизнь самоубийстом 15-летняя беременная девушка по имени Габриела. Об этом сообщил советник главы Одесской облгосадминистрации по вопросам защиты прав детей, глава попечительского совета Белгород-Днестровского детского дома Артем Поланский в понедельник, 27 августа.

Вчера ушел из жизни очередной ребёнок. Габриела, 15 лет. Очень хорошо помню эту девушку", – написал он в Facebook.

По словам Поланского, в 2007 году соответствующие органы назначили опеку над Габриелой ее бабушке. Но в дальнейшем она несколько раз попадала в приют, а потом – в Белгород-Днестровский детский дом. При этом он отметил, что это была юридическая ошибка, так как опека с бабушки не была снята, цитириет Корреспонент.

"В прошлом году вновь вернули бабушке. Полтора месяца назад избитую и беременную Габриелу привезли вновь в приют. Её и бабушку избил 29-летний сожитель. Больница и вновь домой. Вчера Габриела повесилась", – добавил Поланский.

Среди причин этой и подобных трагедий он назвал недостаточную настойчивость общества к работе государства.

"Каждый из нас виноват в смерти Габриелы. Мы недостаточно настойчивы в требованиях к работе государства. Недостаток кадров и финансов для качественной работы социальных служб, Службы по делам детей. Отсутствие кризисного центра для таких трудных подростков. Отсутствие психологов, нужны всегда и вовремя. Невмешательство правоохранительных органов и отсутствие наказания для этого 29-летнего урода. Всё это в сумме привело к трагедии. Уверен, не первой", – убежден советник по защите прав детей.