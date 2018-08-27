Эксперты: проводной интернет исчезнет после появления 5G

Мобильным интернетом вместо проводного уже пользуется 16% домохозяйств, а с появлением 5G скоростных характеристик хватит и на просмотр высококачественного телевидения. К такому вводу пришли исследователи компании «Делойт».

Исследование проводилось осенью прошлого года. В ходе него были опрошены более 1000 респондентов, которые проживают в различных населенных пунктах. Оказалось, что 15,6% домов подключены исключительно к мобильному интернету, передает 360tv.

По мнению аналитиков, LTE работает на скорости 10-30 мегабит в секунду, и этих показателей достаточно для решения большинства задач, с которыми сталкиваются пользователи в повседневной жизни. Они могут экономить, не оплачивая проводной интернет.

Кроме того, провода не всегда можно протянуть технически. Этим объясняется, что порядка 22% домов в сельской местности подключены исключительно к мобильному интернету.

В то же время эксперты обращают внимание, что не все задачи пока могут быть покрыты мобильной сетью. Доступные скорости не позволят смотреть телевидение в самом высоком разрешении и использовать образовательные программы. Эта проблема будет решена с появлением сети 5G, которая позволит развивать гигабитную скорость передачи данных.

Переход на мобильный интернет является общемировым трендом. Так, в Канаде и Турции количество пользователей, обходящихся без проводного интернета намного выше — 24,3% и 27,3% соответственно. При этом Россия опережает Францию, где мобильный интернет полностью заменил проводной в 9,8% домохозяйств.