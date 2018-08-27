Опубликован кадр за миг до убийства геймера, где на него наведён лазерный прицел

24-летний геймер Дэвид Кац устроил кровавую бойню после того, как проиграл турнир во Флориде. Мужчина застрелили двоих соперников, а после покончил с собой. Ещё 11 человек получили ранения.

В прямую трансляцию турнира попал ужасающий момент, когда лазерный прицел виден прямо на груди одного из погибших — Илая Trueboy Клейтона. Парень считался восходящей звездой. Через несколько секунд раздались выстрелы, и видеосвязь оборвалась, пишет life.ru со ссылкой на источник.

В тот день около 150 игроков соревновались за приз в $5 тыс. и возможность пройти в финальный турнир в Лас-Вегасе, победитель которого получит $125 тыс. Один из участников, который обыграл Каца, рассказал, что тот вёл себя довольно странно. В частности, Кац отказался пожать руку своему сопернику после проигрыша и смотрел куда-то в пустоту.

Известно, что в 2014 году родители Каца развелись и парень стал жить с отцом, который на тот момент работал в NASA. Его мама получила докторскую степень по токсикологии, работала в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США. Соседи рассказали, что они были спокойной, обычной семьёй.