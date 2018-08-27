В Лондоне преследуемый полицейскими автомобиль сбил человека

Преследуемый полицейскими автомобиль въехал в автобусную остановку в Лондоне. В результате аварии пострадали трое пассажиров и один пешеход. Инцидент произошел утром 27 августа на одной из оживленных улиц столицы Великобритании — Риджент-стрит.

Пострадавших госпитализировали в больницу, об их состоянии пока не сообщается. Устроивший наезд водитель арестован за опасное вождение, пишет Известия.ru со ссылкой на Daily Express.

"Во время столкновения машину преследовала полиция. На месте аварии присутствует служба скорой помощи и пожарная бригада", — заявили в пресс-службе Скотленд-Ярда. Полицейские устанавливают подробности дорожного происшествия.