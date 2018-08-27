NASA создало карту невидимых облаков мелкой пыли

Ученые NASA создали карту пылевых облаков, которые расположены вокруг Земли, однако невидимы для глаза. Проект был реализован с помощью Земной обсерватории. Об этом пишет Nacked science.

Состоят подобные облака из соли, которая поступает с моря, черной углеродной сажи от лесных пожаров и пылевых выделений от тяжелой промышленности, пишет Корреспондент.

В ходе работы над картой ученые объединили данные, полученные с разных датчиков, в том числе - MODIS на спутниках Aqua и Terra. Для добавления изображению цвета использовались данные наземных датчиков.

Благодаря цвету можно отличить природу происхождения мелких частиц. Красным цветом обозначены массы над Северной Америкой, которые появились из дыма от лесных пожаров.

Голубые происходят от тайфунов в Японии, вследствие которых была поднята в атмосферу морская соль.

В то же время пурпурным обозначены массы, полученные из песчаной пыли от пустынных ветров. Расположены они над Сахарой в Африке, а также над Такла-Макан на северо-западной части Китая.