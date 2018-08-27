Новый пример лицемерия от лидера ПДС Майи Санду. ВИДЕО

Уже традиционно Майя Санду ведет себя, как в поговорке "я не я, и хата не моя"! Хотя мы уже привыкли к тому, что лидер Партии «Действие и солидарность» периодически делает заявления, высосанные из пальца, последний пример лицемерия, который она нам продемонстрировала, действительно поражает.

Великая молдавская оппозиционерка, с сомнительными связями за границей, "прыгнула на три метра в высоту" после эвакуации маленькой группы протестующих у столичного памятника Штефана чел Маре, пишет actual.md. Мы бы хотели, однако, чтобы Майя Санду была столь же оперативна и в других случаях. Например, лидер ПДС имела совершенно противоположное мнение в случае марше «Без страха», который был организован в марте этого года сообществом ЛГБТ. Тогда она приветствовала решение полиции разогнать православных демонстрантов.

По-видимому, Майя Санду считает, что молдавская полиция хороша и эффективна только тогда, когда она обеспечивает безопасность ее друзей из сообщества геев и лесбиянок. А если правоохранители действуют столь же эффективно, обеспечивая нормальное проведение мероприятий, организованных по случаю Дня независимости страны, то смелый борец с олигархией и его приспешники обливают их грязью. Вот это демократическое поведение!