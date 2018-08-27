Господин Морару помог в продвижении резолюции в ООН, и мы очень ему благодарны. Пожалуйста, передайте ему это.

Также медали и дипломы получили музыкант Алекс Каланча, тренер Петр Кадук, академики Ион Абабий и Николай Дабижа .

"Для меня большая честь получить награду парламента. Я очень польщен, что мне ее вручили вскоре после моего юбилея", - сказал писатель Николай Дабижа.

"Это оценка труда для меня и для всех собравшихся в этом зале. Убежден, что парламент и правительство ведут правильную политику развития Молдовы", - сказал мастер спорта Петр Кадук.

"Большая честь получить такую оценку труда всей моей жизни. Я хочу разделить эту награду со всеми, с кем я сотрудничала", - сказала доктор педагогических наук Людмила Урсу.

"Мы высоко ценим вклад каждого гражданина Молдовы, способствующего успешному развитию страны повседневным трудом. Именно в День независимости мы должны вспомнить об их заслугах", - отметил председатель парламента Андриан Канду.

Три новые награды парламент учредил в прошлом году. В 2017 их получили 35 человек.