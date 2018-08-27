Санду наняла телохранителя, который охраняет ее с пистолетом на политическом митинге. Она боится Нэстасе?

На сегодняшнюю и вчерашнюю политическую акцию Майя Санду пришла в сопровождении вооруженного телохранителя. Об этом написал в своем блоге Еуджен Лукьянюк, опубликовав фотографию телохранителя лидера ПДС с сумкой, в которой заметны очертания пистолета.

«Вчера я написал в Фейсбуке, что в сумке телохранителя Санду, перекинутой через живот, находится пистолет. Я уверен, что там был пистолет, и в этом скрине видна его нижняя часть»,- пишет блоггер.

Ранее правоохранители потребовали, чтобы участники акции не приносили на ПВНС запрещенные предметы, в том числе огнестрельное оружие. В этом контексте, Лукьянюк отмечает, что в случае провокации дело могло дойти и до кровопролития.

«Ведите себя осторожно с тем, с кем стоите рядом на протесте. Может оказаться, что у него пистолет и он вас застрелит нахрен, если прикоснетесь к Майи», - подытожил иронично Лукьянюк.

Блогер, однако, доволен тем, что члены ПДС наконец публично признали своими нападками на его сообщение в Фейсбуке тот факт, что у Майи Санду есть телохранитель. До сих пор эту информацию в ПДС отрицали.