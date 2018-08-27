В Сороках стартовал фестиваль средневековой культуры

В Сороках День независимости отметили рыцарскими поединками. В городе стартовал фестиваль средневековой культуры, собравший участников из Молдовы, Беларуси и Украины.

"Крепость очень красивая, и атмосфера здесь потрясающая. Мы уже познакомились с остальными участниками. Люди здесь очень гостеприимные".

"Мой костюм - точная копия немецких лат XIV века. Весит около 30 килограммов".

Также для гостей фестиваля закатили средневековый пир.

"Я впервые в Сороках, и мне здесь очень понравилось. День был насыщенным и интересным".

Фестиваль "Пятая башня" проводится в третий раз. Приурочен он ко Дню независимости и к храмовому празднику города.