Трамп передал поздравления Молдове по случаю Дня независимости

Президент США Дональд Трамп передал от имени американского народа поздравления нашей стране по случаю Дня независимости. Послание появилось на сайте Госдепартамента.

В нем отмечается, что начиная с 1991 года США остаются партнером Молдовы и поддерживают экономическое и демократическое развитие нашей страны. Вашингтон также приветствовал реформы, инициированные молдавскими властями.

В поздравительном послании еще раз подчеркивается приверженность решению приднестровского конфликта с учетом территориальной целостности и суверенитета Молдовы.