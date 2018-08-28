Анди Кристя предлагает провести расследование источников финансирования фонда Open Dialog

Румынский европарламентарий Анди Кристя предлагает провести расследование источников финансирования фонда Open Dialog. Поводом для инициативы стали публикации zeppelin.md.

В них приводятся веские доказательства, что ближайшее окружение лидера партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и члены семьи рейдера Вячеслава Платона совершали авиаперелеты, которые оплачивал Open Dialog, возглавляемый высланной из ЕС Людмилой Козловской.

"Эта работа, на мой взгляд, требует привлечения значительных ресурсов, учитывая усилия, которые прилагает фонд для защиты неоднозначных персонажей. Возможно, есть смысл провести в Брюсселе расследование транспарентности финансов фонда, а также корректного отражения в публичном реестре лоббистской деятельности", - сказал евродепутат Анди Кристя.

Обеспокоенность связями лидеров ПДС и ППДП с Людмилой Козловской выразили и депутаты ДПМ. Они направили в СИБ, НЦБК, МВД, МИД, Минюст и Службу по борьбе с отмыванием денег письма с просьбой о проведении расследования. Как отметили депутаты, деятельность фонда Open Dialog, которым руководит Людмила Козловская, носит дестабилизирующий характер, поэтому необходимо принять меры для предупреждения вероятного ущерба национальным интересам Молдовы.



Польское НПО Open Dialog лоббировалj в Европе интересы партий Майи Санду и Андрея Нэстасе, а также рейдера № 1 в СНГ Вячеслава Платона. Между тем Козловская отрицает любую связь с Платоном.



О том, что Open Dialog финансировал деловые поездки лидеров ПДС и ППДП в Брюссель и Страссбург осенью прошлого года сообщила Financial Times. Польские спецслужбы установили связь фонда с казахским олигархом Мухтаром Аблязовым, в отношении которого Верховный суд Лондона вынес в 2013 году окончательный приговор по обвинению в финансовом мошенничестве.



По данным СМИ, главным донором фонда Open Dialog является брат Людмилы Козловской Пётр, владельцем одной из расположенных в Крыму фирм, которая поставляет оборудование для российских атомных подлодкок.