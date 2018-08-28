Румынский европарламентарий Анди Кристя предлагает провести расследование источников финансирования фонда Open Dialog. Поводом для инициативы стали публикации zeppelin.md.
В них приводятся веские доказательства, что ближайшее окружение лидера партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и члены семьи рейдера Вячеслава Платона совершали авиаперелеты, которые оплачивал Open Dialog, возглавляемый высланной из ЕС Людмилой Козловской.
"Эта работа, на мой взгляд, требует привлечения значительных ресурсов, учитывая усилия, которые прилагает фонд для защиты неоднозначных персонажей. Возможно, есть смысл провести в Брюсселе расследование транспарентности финансов фонда, а также корректного отражения в публичном реестре лоббистской деятельности", - сказал евродепутат Анди Кристя.
Обеспокоенность связями лидеров ПДС и ППДП с Людмилой Козловской выразили и депутаты ДПМ. Они направили в СИБ, НЦБК, МВД, МИД, Минюст и Службу по борьбе с отмыванием денег письма с просьбой о проведении расследования. Как отметили депутаты, деятельность фонда Open Dialog, которым руководит Людмила Козловская, носит дестабилизирующий характер, поэтому необходимо принять меры для предупреждения вероятного ущерба национальным интересам Молдовы.
Польское НПО Open Dialog лоббировалj в Европе интересы партий Майи Санду и Андрея Нэстасе, а также рейдера № 1 в СНГ Вячеслава Платона. Между тем Козловская отрицает любую связь с Платоном.
О том, что Open Dialog финансировал деловые поездки лидеров ПДС и ППДП в Брюссель и Страссбург осенью прошлого года сообщила Financial Times. Польские спецслужбы установили связь фонда с казахским олигархом Мухтаром Аблязовым, в отношении которого Верховный суд Лондона вынес в 2013 году окончательный приговор по обвинению в финансовом мошенничестве.
По данным СМИ, главным донором фонда Open Dialog является брат Людмилы Козловской Пётр, владельцем одной из расположенных в Крыму фирм, которая поставляет оборудование для российских атомных подлодкок.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Смело назначайте свидания.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно получение премии.
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