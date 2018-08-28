В самой крупной свиноферме в Румынии нашли африканскую чуму свиней

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на самой крупной в Румынии и второй по величине в Европе свиноферме. Там в конце прошлой недели обнаружили африканскую чуму свиней.

Всех животных - а это 141 тысяча особей - предстоит уничтожить. Процедура будет проходить под наблюдением экологов, которые будут контролировать процесс захоронения пепла после сжигания больных животных.

Всего в соседней стране выявлены 650 очагов свиной чумы в восьми уездах.