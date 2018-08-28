МИД Румынии проверяет достоверность видео о похижении гражданина этой страны

МИД Румынии проверяет достоверность видео, где фигурирует гражданин этой страны, похищенный в июле на одном из ливийских нефтяных месторождений.

Двое вооруженных людей в масках сообщают в видеоролике, что не являются террористами и не намерены требовать денег за освобождение заложника. А целью похищения называют желание обратить внимание ливийских властей на необходимость скорейшего решения кризиса в стране.

Если их призыв не будет услышан, похитители обещают продать заложника террористам.

Вместе с гражданином Румынии похитили еще троих человек, двоих из которых позже освободили.