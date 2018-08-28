Православные отмечают один из 12-ти главных праздников - Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня православный мир отмечает один из 12-ти главных праздников - Успение Пресвятой Богородицы. Предшествующий ему двухнедельный пост завершился. Во всех церквях сегодня проходят богослужения, а в некоторых селах и городах отмечают храмовый праздник.

Перед смертью Святая Мария постилась, и эту традицию православные соблюдают и сегодня. Пост накануне Успения - единственный, посвященный Богородице. Считается, что две недели, когда верующие держали пост, завершают церковный год. А сам праздник знаменует начало нового - холодного сезона.



Имя Мария в нашей стране носят больше 120 тысяч женщин. Около 290 зовутся Маричиками. Именины сегодня и у мужчин, которые носят имя Мариан или Марин. Таких в Молдове около трех и семи с половиной тысяч соответственно.



