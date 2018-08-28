Чудом выжила: в Китае девочка застряла головой в балконной решетке

В Китае пожарные спасли четырехлетнюю девочку, которая едва не упала с пятого этажа, застряв головой в балконной решетке, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что девочка вышла на балкон в отсутствие матери и попыталась перелезть через решетку. Спасло ее лишь то, что ее голова застряла между прутьями, пишет РИА Новости.

Операция по спасению девочки длилась около получаса, ребенок травм не получил.