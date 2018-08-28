На Кубе приготовили рекордный по размерам коктейль

В столице Кубы – Гаване – приготовили рекордную порцию коктейля Куба Либре. Об этом сообщает ТСН во вторник, 28 августа.

Отмечается, что в одном "стакане" поместилось более ста бутылок рома и 200 литров кока-колы, передает Корреспондент.

"В гигантской двухметровой емкости известный на весь мир напиток торжественно смешивали десятки барменов из США и стран Латинской Америки. Сначала лили ром, затем газировку – а завершили добавлением нескольких ведер льда", – говорится в сообщении.

Коктейль приготовили в рамках ежегодного чемпионата барменов, который продлится всю неделю.