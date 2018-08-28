В Лондоне на карнавале задержали более 370 человек

В Лондоне полиция задержала 373 человека в ходе карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл за минувшие два дня. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда во вторник, 28 августа.

"36 единиц оружия были изъяты, 373 человека задержаны в течение выходных, однако это число может увеличиться", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на карнавале произошли многочисленные столкновения с полицией: "30 правоохранителей пострадали, исполняя свой долг", передает Корреспондент.

Карнавал в Ноттинг-Хиле проводится ежегодно с 1964 года. В этом году он открылся 26 августа. Это крупнейший уличный фестиваль Европы, который каждый год посещают более миллиона человек.