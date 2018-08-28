Ученые допустили уничтожение Земли черной дырой

Группа ученых из Принстонского университета допустила возможность уничтожения Земли черной дырой. Появиться она может в любом месте во Вселенной, а соответственно - и в непосредственной близости к нашей планете. Об этом пишет New Scientist.

Причиной возникновения черной дыры, в данном случае, может служить взаимодействие между двумя гравитационными волнами, пишет Корреспондент.

Такую перспективу ученые называют очень маловероятной. Однако теоретически она существует.

Гравитационные волны представляют собой возмущения пространства-времени, которые могут возникать при столкновении массивных экзотических объектов — нейтронных звезд или черных дыр.

Об этом идет речь в предложенной Эйнштейном теории относительности. При этом первые гравитационные волны были зарегистрированы лишь в сентябре 2015 года.

Согласно теории, в случае столкновения двух плоских волн в определенной точке на какое-то время может появиться сингулярность - область с бесконечной кривизной пространства-времени. При этом сингулярность исчезает после того, как волны расходятся.