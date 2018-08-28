Опубликованы первые кадры финала "Игры престолов"

Американский телеканал HBO опубликовал набор тизеров сезонов своих сериалов, среди которых оказались кадры финала "Игры престолов".

В эпизоде показан Джон Сноу, который обнимает свою сестру Сансу Старк, пишет Известия.ru.

Ранее создатели назвали примерную дату премьеры последнего, восьмого по счету сезона сериала. Она состоится не раньше мая 2019 года. Известно, что специалисты уже приступили к работе над эффектами шести финальных эпизодов.

Звезды "Игры престолов" также раскрыли подробности последних серий. По словам сыгравшей Сансу Старк британской актрисы Софи Тернер, в восьмом сезоне зрителей ждет много войны и опасностей, а заключительные эпизоды будут переполнены предательством.