Американский телеканал HBO опубликовал набор тизеров сезонов своих сериалов, среди которых оказались кадры финала "Игры престолов".
В эпизоде показан Джон Сноу, который обнимает свою сестру Сансу Старк, пишет Известия.ru.
Ранее создатели назвали примерную дату премьеры последнего, восьмого по счету сезона сериала. Она состоится не раньше мая 2019 года. Известно, что специалисты уже приступили к работе над эффектами шести финальных эпизодов.
Звезды "Игры престолов" также раскрыли подробности последних серий. По словам сыгравшей Сансу Старк британской актрисы Софи Тернер, в восьмом сезоне зрителей ждет много войны и опасностей, а заключительные эпизоды будут переполнены предательством.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Смело назначайте свидания.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно получение премии.
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