У расстрелявшего людей в США геймера были проблемы с психикой

Геймер Дэвид Катц из Балтимора, который устроил стрельбу после проигрыша на соревнованиях по киберспорту в американском городе Джексонвилле, страдал психическими расстройствами.

Как сообщает Associated Press, из-за проблем с психикой молодой человек ранее проходил лечение в соответствующей клинике. Также отмечается, что оружие он купил легально.

Жертвами стрельбы в Джексонвилле 26 августа стали четыре человека, более 10 получили ранение, по данным полиции. Сам стрелок покончил с собой. 27 августа было опубликовано видео стрельбы в Джексонвилле и фото стрелка, передает Известия.ru.

