Картины панды из Австрии выставили на продажу за 45 тысяч фунтов

Панда из Венского зоопарка научилась рисовать абстрактные картины. По информации The Sun, каждая картина зверя-художника стоит 450 фунтов.

Талант панды Ян Ян открылся после того, как два года назад она родила двух близнецов. И теперь она взяла в лапы кисть и создает картины, напоминающие первые творения ребенка, передает 360tv.

Сейчас для продажи доступны 100 картин Ян Ян, каждая из которых стоит 450 фунтов. Все деньги, вырученные от продажи картин, будут направлены на создание книги о популярных китайских медведях.

Необычный талант привлекает в зоопарк множество посетителей, которые стекаются понаблюдать за процессом.