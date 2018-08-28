Адвокат Петросяна опроверг слухи о беременности его любовницы

Юрист Сергей Жорин, защищающий интересы Евгения Петросяна в разводе с Еленой Степаненко, прокомментировал слухи о якобы беременности помощницы артиста Татьяны Брухуновой. Его слова процитировало ИА Nation News.

"Однозначно, никакой беременности нет. Уверен в этом на 100%", — подчеркнул адвокат.

После того, как стало известно о бракоразводном процессе Петросяна и Степаненко, в СМИ появилась информация о 29-летней Брухуновой. Девушку многие называют любовницей сатирика. Кроме того, существуют предположения о ее вероятной беременности, передает 360tv.

Об "интересном положении" дочери якобы случайно проговорилась соседям мать Татьяны. Жорин подчеркнул, что распространяемые СМИ фотографии, где у Татьяны виден животик, сделаны несколько лет назад. Снимки, как уверяет адвокат, были дополнительно обработаны.