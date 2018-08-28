Бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака

В Кении бегемот убил рыбака, который пережил нападение крокодила. Об этом сообщает кенийское издание The Standard.

23-летний Хамиси Омари (Hamisi Omari) отправился ловить рыбу на озеро Виктория. Примерно через десять минут лодку атаковала самка бегемота. От толчка Омари упал в воду, животное переключилось на него и прикончило рыбака, пишет lenta.ru.

«Он сидел в лодке сзади, — рассказал его спутник. — Нападение произошло так быстро, что я ничем не мог ему помочь». По его мнению, самка агрессивно реагирует на появление чужаков, потому что у нее недавно родились детеныши.

Омари лишь недавно вернулся к рыбной ловле после нападения крокодила, которое произошло около года назад в том же месте. Рыбак выжил, но три месяца провел в больнице.

Озеро Виктория располагается в Восточной Африке на территории Танзании, Кении и Уганды. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных километров, более чем вдвое превышая площадь Байкала.