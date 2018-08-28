Алек Болдуин станет отцом Бэтмена в новом фильме о Джокере

Американский актер Алек Болдуин будет играть отца супергероя Бэтмена. Новый фильм по вселенной DC посвящен Джокеру. Об этом сообщило издание Variety.

Производство картины с бюджетом в 55 миллионов долларов взяла на себя кинокомпания Warner Brothers. Ее режиссером выступит Тодд Филлипс, снявший комедию "Мальчишник в Вегасе". Съемки должны начаться в сентябре 2018 года, передает 360tv.

Самого Джокера в фильме сыграет актер, продюсер и музыкант Хоакин Феникс. Возможность присоединиться к нему рассматривает и Роберт де Ниро. Если он появится на экране, то в образе ведущего ток-шоу, у которого есть свое место в судьбе Джокера.