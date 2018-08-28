Жара отступает: синоптики рассказали о погоде в Молдове

"Желтый" код метеоопасности в связи с жарой уже истек, но "желтый" код в связи с чрезвычайной пожарной опасностью остается в силе до 30 августа.

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, в ближайшие дни будет до 28 градусов днем на севере страны и до 30 градусов на юге, а в центре – 29 градусов.

Ночью будет +17 градусов на севере, +18 градусов в центре и +19 на юге.

Днем будет облачно. Кроме того, сегодня в северной части страны ожидаются дожди с грозами, передает Молдпрес.

Кроме того, до 30 августа на большей части территории Молдовы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Спасатели и лесоводы предупреждают о возможности возгорания сельхозугодий, складов с кормами, участков лесной растительности, жилых домов и пристроек.

Соответствующие службы просят население избегать использования открытого огня вблизи жилых домов, пристроек, складов с кормами, на участках с сухой растительностью, особенно если они расположены вблизи лесов, плантаций или объектов с высоким уровнем пожарной опасности. Кроме того, рекомендуется ограничить работы, создающие благоприятные условия для возникновения пожаров путем выделения легко испаряющихся газов или чрезмерного нагрева.